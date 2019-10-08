Теракт в Париже: новые подозрения

На флешке, которая была найдена в доме Микаэля Арпона, убившего четырех коллег в парижской префектуре, содержались пропагандистские материалы группировки «Исламское государство» и личные данные десятков его коллег.

На протяжении 15 лет Арпон работал программистом в парижской префектуре. Сейчас следствие выясняет, каким образом в его распоряжении оказались личные данные коллег: скачал ли он эту информацию по собственной инициативе или же это было ему необходимо по работе.

Одобрял действия братьев Куаши

Нападение было совершено около полудня 3 октября. Всего за семь минут Арпон убил четырех человек. Орудия убийства — кухонный 33-сантиметровый нож и нож для устриц — он купил за полчаса до нападения неподалеку от здания префектуры. Преступник отказался сложить оружие, после чего его застрелил один из полицейских.

Еще 3 октября, через несколько часов после нападения, глава МВД Кристоф Кастанер заявил со ссылкой на коллег Арпона, что мужчина не вызывал на работе никаких подозрений и вёл себя всегда спокойно.

Позже выяснилось, что Арпон был сторонником радикального исламизма. Он отказывался общаться с с женщинами на работе и одобрительно отзывался о действиях братьев Куаши, устроивших теракт в редакции газеты Charlie Hebdo. Двое сотрудников префектуры после этого сообщили начальству о словах Арпона, но официальное уведомление они решили не составлять.

По словам прокурора, следствию удалось установить, что преступник общался с представителями радикальных исламистских кругов. Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что нападавший одобрял насильственные действия, совершенные во имя ислама.