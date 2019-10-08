Нобель по физике - трём астрономам

Нобелевская премия в области физики 2019 года присуждена американцу Джеймсу Пиблзу за "теоретические открытия в области физической космологии", а также швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Нобелевская премия в области физики 2019 года разделена на троих: работающий в США канадец Джеймс Пиблз удостоился её за "теоретические открытия в области физической космологии", а швейцарские учёные Мишель Майор и Дидье Кело - "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Объявляя лауреатов, Нобелевский комитет отметил, что разработанная Пиблзом теория - в том числе и его модель Большого Взрыва - легла в основу современного понимания истории Вселенной.

А Кело и Майор, которые занимались поисками других миров в нашей Галактике, в 1995 году нашли первую планету вне Солнечной системы. Это открытие ознаменовало начало революции в астрономии, после которого в Млечном пути было найдено более 4 тысяч экзопланет.

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского ученого Альфреда Нобеля (1833-1896).

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. Этой награды уже удостоились 207 ученых. Всего несколько раз - в 1916, 1931 и 1934 годах, а также в начале Второй мировой войны - премия по физике не присуждалась.

Год назад Нобелевки в этой дисциплине были удостоены трое ученых: Артур Эшкин (США), Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).