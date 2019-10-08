Макрон: "Государство не может самостоятельно победить гидру исламизма"

В Париже прошла церемония в память о четырёх сотрудниках префектуры полиции, погибших в результате вооружённого нападения в прошлый четверг. Свои соболезнования родным, друзьям и коллегам убитых выразил президент Эммануэль Макрон. Он назвал произошедшее самым крупным потрясением в истории французской полиции:

«Руководство страны и государственные службы сами по себе не могут положить конец гидре исламизма. Для этого необходимо, чтобы вся нация объединилась, мобилизовалась и начала действовать. Мы победим лишь тогда, когда вся страна, пережившая немало испытаний в своей истории, поднимется на борьбу с подпольным исламизмом, который растлевает детей Франции. Нам предстоит построить бдительное общество».

В ходе церемонии погибшие полицейские посмертно были удостоены званий кавалеров ордена Почётного легиона. Кроме того президент особо отметил роль стажёра, который застрелил нападавшего.

Нападение в парижской префектуре полиции произошло 3 октября. Сотрудник ведомства, вооружённый керамическим ножом, атаковал своих коллег. При этом он выкрикивал исламистские лозунги. В ходе следствия выяснилось, что силовые структуры давно знали о его радикальных религиозных убеждениях, однако это не помешало ему сохранить работу в столичной префектуре полиции.