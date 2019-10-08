Наезд в Лимбурге: рассматриваются все версии

Спецназ немецкой полиции (SEK) провел обыски в квартире мужчины, совершившего накануне наезд в городе Лимбург-ан-дер-Лан (земля Гессен), сообщили местные СМИ.

В понедельник около 18 часов по местному времени 30-летний выходец из Сирии угнал грузовик и врезался на нем в находившиеся рядом автомобили. До девяти человек пострадали. Преступник, по некоторым данным прибывший в Германию в качестве беженца в 2015 году, задержан по горячим следам. Мотивы его действий пока не ясны.

Правоохранительные органы не исключают ни одной версии инцидента в Лимбурге. Прокурор, которому получено расследование, заявил, что оснований возбуждать дело по обвинению в терроризме пока нет. В свою очередь глава МВД Германии Хорст Зеехофер на полях встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге заявил, что "к настоящему времени не может сказать, как квалифицировать это преступление".

Между тем, сообщило издание "Шпигель-онлайн", подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением таких преступлений, как нанесение телесных повреждений, кража, владение наркотиками. Его разрешение на пребывание на территории Германии истекло 1 октября.

При задержании, по сообщениям очевидцев, он оказывал упорное сопротивление, а, направляя грузовик на стоящие на светофоре автомобили, упоминал Аллаха.