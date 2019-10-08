"Нью-Йорк бронзового века"

В 50 километрах от Тель-Авива обнаружены руины города с крепостью и храмом возрастом пять тысяч лет. На территории Израиля впервые найдено такое большое древнее поселение, построенное в период бронзового века по единому архитектурному плану.

По оценкам археологов, люди жили в этом месте уже семь тысяч лет назад, а в период расцвета численность населения составляла шесть тысяч человек

Археолог Ицхак Паз, Управление древностей Израиля:

Я не знаю, как называлось это поселение, не знаю, как оно появилось, но это самое большое поселение из нам известных. Там были построены монументальные сооружения, располагалось кладбище, ритуальные площадки. И в понятиях бронзового века речь идет о Нью-Йорке той эпох

Раскопки в районе археологического комплекса Эн-Эсур ведутся уже с 1960-х годов, но масштабы открытия стали понятны два года назад во время работ по подготовке строительства автомагистрали. Ученые говорят, что люди поселились в этих местах благодаря природным источникам пресной воды.