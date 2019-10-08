Extinction Rebellion приступает к гражданскому неповиновению

Сотни человек были задержаны в понедельник в столицах десятков государств, где с 7 по 20 октября движение Extinction Rebellion проводит акцию гражданского неповиновения.

В столице Новой Зеландии Веллингтоне участники движения нарушили работу парламента. В австралийском Сиднее тысячи активистов попытались перекрыть центральные улицы, призывая сограждан "примкнуть к восстанию ради жизни на Земле". 30 активистов были задержаны.

"Мы извиняемся перед всеми, кому наши действия причинили неудобство, - говорит координатор Extinction Rebellion в Сиднее. - Мы не хотели находиться здесь и врываться таким образом в жизнь людей, мы хотим добиться, чтобы наши правительства перешли от слов к делу!"

Ту же тактику - блокировать центральные улицы и площади - активисты движения применили в Лондоне, где в течение всего понедельника было затруднено движение по и вокруг Трафальгарской площади. В британской столице задержаны 276 человек. По мнению манифестантов, у правительства Соединенного королевства "лишь брексит на уме", тогда как оно должно заниматься спасением планеты.

В Берлине основные события развернулись около парка Тиргартен. Одетые в красное активисты разыграли действо, символизирующее исчезновение видов. С этой же целью участники движения, среди которых была замечена капитан спасательного судна "Sea-Watch" Карола Ракете, построили на Ноев ковчег: "Я по профессии эколог, поэтому для меня катастрофа - видеть, что федеральное

правительство ничего не делает, чтобы предотвратить климатический кризис, положить конец потере биоразнообразия на планете. Все это приводит человечество к экзистенциальному кризису", сказал Ракете.

Грета Тунберг возглавила марш за "климатическую справедливость" в Южной Дакоте. В колонне с 16-летней экологической активисткой из Швеции прошли защитники прав индейцев.

В Нью-Йорке около 200 активистов организовали похоронный марш по климату, некоторые из них облили себя бутафорской кровью. Манифестанты прошли от Манхэттена до здания биржи на Уолл-стрит, устроив там сит-ин. До 30 человек были задержаны.

Париже во вторник утром сотни активистов по-прежнему занимали площадь Шатле и один из мостов через Сену, недалеко от префектуры полиции, где около полудня должна состояться церемония в память о погибших в минувший четверг полицейских.