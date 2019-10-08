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Болгария

Медработники требуют повышения зарплаты

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 Ирина Шелудкова 
Медработники требуют повышения зарплаты
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Медработник Болгарии требуют повышения заработной платы. В Софии прошла акция протеста, организатором которой выступила Конфедерация независимых профсоюзов страны и и ассоциация работников здравоохранения

Участники манифестации призвали правительство провести реформы, а также потребовали улучшения условий труда и заявили, что больницы не должны превращаться в коммерческие предприятия, а а государство должно прекратить финансировать частные госпитали. Демонстранты также требуют повысить минимальную зарплату медперсоналу до 490 евро, а врачам — до 615 евро.

К протестующим обратился министр здравоохранения, который пообещал, что со следующего года бюджет отрасли увеличится.

Болгария вошла в состав Евросоюза десять лет назад, но уровень бедности в стране превышает 22%.

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