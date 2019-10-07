Москвичка подала иск о запрете на использование системы распознавания лиц

Москвичка Алёна Попова подала иск с требованием признать незаконным применение системы распознавания лиц в столичной системе видеонаблюдения. Ответчиками по этому делу, как сообщила Попова, выступают Роскомнадзор и МВД.

В иске отмечается, что обработка биометрии без письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

"Я год изучала, каким образом можно подать иск и запретить использовать систему распознавания лиц в отношении людей, которые не являются по решению суда преступниками, которые не находятся в розыске и не давали согласия [на использование системы распознавания лиц]", - заявила Попова.

В апреле прошлого года женщина провела одиночный пикет возле здания Госдумы против депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Суд тогда оштрафовал Попову на 20 тысяч рублей. В ходе разбирательств выяснилось, что камеры видеонаблюдения увеличивали кадр в 32 раза и фиксировали изображение на лице Поповой, что, вероятно, помогло идентификации ее личности.

Иск Поповой уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что системы распознавания лиц, аналогичные действующей в Москве, зарекомендовали себя в сфере обеспечения безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогает ловить преступников и предотвращать теракты по всему миру

Какую опасность таит система распознавания лиц?

Как работает система распознавания лиц, объясняет юрист "Роскомсвободы", специалист в области цифровых прав Саркис Дарбинян.

По его словам, снимки, которые получает система видеонаблюдения, потом сопоставляются с кадрами, которые есть в базе данных. Это могут быть как снимки из информационных госсистем, например, фото на паспорт, так и кадры, которые были опубликованы в соцсетях. Кроме того, люди, у которых есть доступ к базам, могут загрузить туда любые другие фотографии.

"Сложилась правовая система нетаргетированной слежки как онлайн, так и оффлайн", - говорит Дарбинян. По его словам, опасность системы распознавания лиц кроется в том, что в России нигде четко не прописано, кто имеет доступ к этим данным и на каком основании туда могут попадать биометрические данные граждан.

Сейчас Дарбинян вместе с коллегами пытается добиться моратория на использование системы распознавания лиц. В ином случае, как считает юрист, это грозит серьезным нарушением конституционных прав:

"Опасность мне кажется достаточно очевидной. Изначально власти Москвы говорили, что с помощью этой системы они смогут искать пропавших деток и беглых преступников, но сейчас правительство Москвы уже не скрывает, что оно хочет использовать ее для обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях, а мы все прекрасно понимаем, чем это грозит".

Дарбинян признает, что система теоретически может быть использована и во благо, но при этом юрист делает оговорку. "Система распознавания лиц – это технология двойного назначения. Но мы прекрасно понимаем, что технологии, которые могут быть использованы для слежения, так или иначе будут использованы для слежения, если не будет надлежащих правовых гарантий, а всего этого нет".

По всей Москве будут установлены 200 тысяч камер

В начале сентября сообщалось, что Департамент информационных технологий Москвы заказал техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору "Ситроникс". С помощью этой системы, которая будет действовать в том числе во время общественно-политических мероприятий, будет вестись видеонаблюдение. Заказ обошелся департаменту в 260 млн рублей.

Заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько добавил, что, когда система начнет работать на постоянной основе, в нее будет внедрена технология распознавания лиц.

Весной мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске конкурса на создание масштабной системы распознавания лиц, в которой будут задействованы более 200 тысяч камер.

Собянин тогда рассказал, что в ходе эксперимента, который организовали московские власти при помощи видеокамер, установленных в метро и в подъездах жилых домов, удалось выявить "десятки преступников, которые находились в розыске".