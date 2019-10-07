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Россия

"Дорогие мои старики": художница из Новосибирска создает пожилых кукол

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 Ольга Кепински 
"Дорогие мои старики": художница из Новосибирска создает пожилых кукол
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"Дорогие мои старики", так назвала свою коллекцию кукол художница Ирина Верхградская из Новосибирска.

Всего более 60 персонажей, каждый из которых уникален и проработан до мельчайших деталей. Идеи для их создания Ирина черпает из жизни.

По задумке автора, в них все мы можем увидеть родных, знакомых или случайно увиденных на улице пожилых людей.

Бывает, что-то подсмотрю на улице, что-то в интернете, на какой-нибудь старой фотографии... Они для меня все живые. И, получается, люди смотрят и вспоминают своих [родных]
Ирина Верхградская
художница

Ирина занимается любимым делом вот уже 30 лет, за ее плечами больше 1600 работ, среди которых - звезды эстрады и кино, исторические личности, персонажи народных сказок, куклы в национальных костюмах.

По словам художницы, судьбу каждой куклы она пропускает через себя, и подчас дается ей это непросто

Ирина выставляет свои работы регулярно не только в России, но и в странах СНГ. При этом, художница отмечает, что ни одну работу продавать она не хочет.