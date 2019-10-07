Некурящая Греция: власти ужесточат антитабачный закон

Греция — последняя страна Евросоюза, безуспешно пытающаяся ввести запрет на курение в общественных местах, существующий с 2009 года. Большей части греческого общества удавалось годами его избегать.
Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения, Греция практически не соблюдает рамки свободной от курения среды. Но власти страны обещают в скором времени исправить ситуацию.
Владельцы баров и ресторанов жалуются на недобросовестную конкуренцию. Те из них, кто сам не курит, как Йоргос Сусунис, который держит бар-ресторан в центре Афин, считают, что следовать закону в последние годы было очень сложно.
Йоргос начал запрещать курение в своем баре-ресторане, но в последние десятилетия голоса некурящих просто игнорировали.
Эти добровольцы пытаются помочь им высказаться. Они создали цифровую платформу для компьютеров и смартфонов, которая собирает, проверяет и публикует данные о заведениях, соблюдающих закон о запрете курения.
Йоргос Балафутис выдвинул эту идею три года назад, когда переехал в Афины из Соединенных Штатов.
Члены команды предпочитают термин "некурящий" вместо "антитабачный", поскольку считают, что общество не должно быть разделено на два лагеря.
Мы не противники курения и не хотим пропагандировать отказ от него. Единственное, что нас волнует - это исполнение закона в закрытых помещениях, мы не хотим быть пассивными курильщиками"
Приложение скоро будет доступно на английском языке.
Фэй Дулгери, Euronews:
"Греческое общество, похоже, готово принять ограничение курения в общественных местах. Кроме того, большинство людей, независимо от того, согласны они или нет, считают, что на этот раз закон будет соблюдаться, ведь нарушителям в противном случае грозят внушительные штрафы".