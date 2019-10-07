Польские партии готовятся к выборам

В Польше за неделю до парламентских выборов в опросах общественного мнения лидирует правящая консервативная партия "Закон и справедливость", которая обещает повысить в два раза минимальный размер оплаты труда, увеличить пенсионные выплаты и субсидии фермерам.

На съезде в городе Кросно председатель партии Ярослав Каичньский еще раз подчеркнул, что будет отстаивать христианские и традиционные ценности Польши. Он также заявил:

"Оппозиция хочет избавиться от демократии в Польше, потому что в рамках демократии они не смогут управлять страной, они не смогут доминировать на политическом поле, в вопросах экономики и культуры. Они не смогли этого сделать до сих пор".

Правящая партия лидирует несмотря на обвинения в коррупции и жалобы Евркомосиии на нарушения в судебной реформе.

Противостоящая действующей власти крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа провела свой съезд в Варшавае и также обещает улучшить благосостояние граждан.

Кандидат на пост премьера от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньска заявила:

"Титаник" утонул из-за лжи, жадности и гордыни. Тысячи человек на борту "Титаника" не знали о происходящем, оркестр заглушил все страхи и играл до самого. Мы не можем позволить, чтобы подобное произошло и с Польшей. Польша не может стать "Титаником". Еще не поздно!"

Но шансы оппозиции на победу на днях ухудшились из-за политического скандала: Славомир Нойманн покинул лидерский пост председателя парламентского клуба "Гражданской платформы" после публикации в СМИ аудиозаписи его разговора с другими представителями партии, в котором он утверждает, что "Гражданская платформа" может гарантировать защиту своим членам от судебного преследования в случае проблем с с законом.