Гонконг: акция за свободу

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстраций против интеграции автономии в КНР. В понедельник протестующие собрались в крупных торговых центрах, требуя свободы для арестованных участников движения и для Гонконга.

Эти акции были не такими массовыми, как воскресная демонстрация, в которой, по оценкам информагентств, приняли участие десятки тысяч людей. Массовые демонстрации были спровоцированы законопроектом об упрощённом порядке экстрадиции в Китай, а впоследствии переросли в движение за укрепление автономии и самостоятельности Гонконга.