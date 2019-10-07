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Гонконг: акция за свободу

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстраций против интеграции автономии в КНР. В понедельник протестующие собрались в крупных торговых центрах, требуя свободы для арестованных участников движения и для Гонконга.

Эти акции были не такими массовыми, как воскресная демонстрация, в которой, по оценкам информагентств, приняли участие десятки тысяч людей. Массовые демонстрации были спровоцированы законопроектом об упрощённом порядке экстрадиции в Китай, а впоследствии переросли в движение за укрепление автономии и самостоятельности Гонконга.

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