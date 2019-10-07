Нобелевская премия по медицине этого года - Келин, Рэтклиф и Семенза

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили исследователи Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грег Семенза за изучение механизма адаптации клеток к содержанию кислорода в воздухе.

Этот физиологический процесс считается одним из важнейших в живом организме.

Уильям Келин работает в Гарвардском университете, сэр Питер Рэтклифф ведет исследования в Оксфорде, Грегг Семенза - профессор университета Джонса Гопкинса, известный в США педиатр.

Нобелевская премия по медицине открывает сезон присуждения наград по важнейшим научным дисциплинам, таким, как физика, химия и экономика.

Нобелевская премия отмечает также достижения в такой сфере деятельности, как литература, и усилия по укреплению мира.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию в области физиологии и медицины присуждает Каролинский институт, награды по физике, химии и экономике - Шведская королевская академия наук, по литературе - Шведская академия, а премию мира - находящийся в Осло Норвежский нобелевский комитет.

С 1904 г. лауреатами этих наград стали 24 россиянина.