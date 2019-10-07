Задержания участников акции протеста в Веллингтоне

Полиция задержала 30 человек, участвовавших в акции гражданского неповиновения в Веллингтоне, Новая Зеландия. Акция, в которой приняли участие около 500 человек, была организована движением "Восстание вымирающих" (Extinction Rebellion, сокращенно - XR). Одна группа протестующих приклеила себя к стеклянной двери в отделении банка ANZ. Еще одна группа собиралась сделать тоже самое в здании нефтегазовой компании OMV, но к моменту их прихода все сотрудники компании покинули офис. Другие протестующие приковывали сюда к выкрашенным в розовый цвет автомобилю без колёс и трехметровой лодке. Протестующие требуют от правительства принять срочные мера по защите климата. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала лозунги протестующих, но заявила, что противозаконные уличные акции не помогут их делу.