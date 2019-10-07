130 лет знаменитому кабаре Moulin Rouge

Когда Монмартр еще не был перенаселен туристами, когда в ходу было веселье и смех, которых не стеснялись, когда нравы были смелыми до безрассудности, и когда кабаре было искусством, а не названием фильма, 130 лет назад два предприимчивых дельца основали Moulin Rouge, "Красную мельницу".

Moulin Rouge шокировала добропорядочных буржуа, став раем для художников, их случайных подруг и прочей парижской богемы.

От этого рая остались блеск пайеток, острые ритмы и точеные фигуры танцовщиц.

Нравы и имена последних обессмертил в своих полотнах Лотрек, а знаменитый канкан, когда-то танец веселых парижских прачек, обрел очертания мифа благодаря фильму Жана Ренуара.

Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, город до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой.

На воспоминания об этом празднике можно полюбоваться, придя на представление в Moulin Rouge. Спектакли там по-прежнему дают ежевечерне.