Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Австрия

Курц получил мандат на формирование нового австрийского правительства

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Курц получил мандат на формирование нового австрийского правительства
Авторское право
REUTERS/Leonhard Foeger
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц после победы на досрочных парламентских выборах вновь получил мандат на формирование кабинета министров. По итогам переговоров с политиком президент Александр Ван дер Беллен отметил, что видит перспективы создания правительства, которое будет опираться на большинство в парламенте. Сам Курц наметил в общих чертах основные направления своей политики.

У нас есть напряженность в торговых отношениях с США, нашим вторым по важности торговым партнером. У нас все еще остается нерешенная проблема «брексита» и у нас очень плохие экономические данные по нашему крупнейшему и наиболее важному торговому партнеру — Германии.
Себастьян Курц
лидер Австрийской народной партии

Получив мандат от президента, Себастьян Курц должен начать переговоры с представителями других партий, которые прошли в парламент. Как отмечают информагентства, эта работа может затянуться до Рождества. А тем временем свои обязанности будет исполнять временное правительство во главе с первой в истории Австрии женщиной-канцлером Бригиттой Бирляйн.