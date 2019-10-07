Курц получил мандат на формирование нового австрийского правительства

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц после победы на досрочных парламентских выборах вновь получил мандат на формирование кабинета министров. По итогам переговоров с политиком президент Александр Ван дер Беллен отметил, что видит перспективы создания правительства, которое будет опираться на большинство в парламенте. Сам Курц наметил в общих чертах основные направления своей политики.

У нас есть напряженность в торговых отношениях с США, нашим вторым по важности торговым партнером. У нас все еще остается нерешенная проблема «брексита» и у нас очень плохие экономические данные по нашему крупнейшему и наиболее важному торговому партнеру — Германии. Себастьян Курц лидер Австрийской народной партии

Получив мандат от президента, Себастьян Курц должен начать переговоры с представителями других партий, которые прошли в парламент. Как отмечают информагентства, эта работа может затянуться до Рождества. А тем временем свои обязанности будет исполнять временное правительство во главе с первой в истории Австрии женщиной-канцлером Бригиттой Бирляйн.