Эмили О'Рейли: "Кризисы и конфликты очеловечили Евросоюз"

На этот раз гость программы "Глобальный диалог" - Эмили О’Рейли, уполномоченный Евросоюза по правам человека. В прошлом журналист и телеведущая, она заняла эту должность в сентябре 2013 года. Сегодня О’Рейли претендует на второй мандат и ведет предвыборную кампанию, о главных темах которой рассказала корреспонденту Euronews Даррену Маккафри.

Даррен Маккафри, Euronews: - Спасибо за Вашу работу в качестве уполномоченного по правам человека ЕС, хотя, признаться, эта должность звучит как нечто утратившее актуальность.

Эмили О’Рейли, уполномоченный Евросоюза по правам человека: - Этот вопрос мне задают чаще всего.

Кода я стала уполномоченным по правам человека в Ирландии в 2003 году, первый вопрос, который мне задали, заключался в том, как меня называть: уполномоченнЫМ или уполномоченнОЙ? Я ответила, что мне по сути все равно. И тут же шведская община написала в газету Irish Times, что я своим ответом показала полное непонимание самого термина и шведского языка, из которого он заимствован. Дело в том, что в шведском это слово включает оба рода: мужской и женский при том, что в других языках термин женского рода, как, например, “mediatrice” во французском.

Даррен Маккафри, Euronews: - Одним словом, Вы ощущаете себя довольно комфортно?

Эмили О’Рейли: - Да, это так.

Даррен Маккафри, Euronews: - Теперь давайте перейдем к главной теме нашего интервью, а именно: прозрачности и демократичности европейских институтов. Какую оценку Вы поставили бы им по 10-балльной шкале?

"Когда люди не понимают, как все происходит на самом деле, образуется вакуум. И этот вакуум может быстро заполниться информационными вбросами и пропагандой. Подобное положение дел не просто карикатура на Евросоюз, оно может представлять опасность"... Эмили О'Рейли уполномоченный по правам человека ЕС

Эмили О’Рейли: - Это зависит от того, с кем и о каких именно институтах вы говорите. Я имею в виду, что за последние несколько лет институты Евросоюза были вынуждены стать более прозрачными, вследствие различных кризисов и повышенного интереса в обществе к тому, что происходит в Брюсселе. Следует заметить, что в новом составе Еврокомиссии фигурирует комиссар по вопросам ценностей и прозрачности (эту должность займет Вера Юрова). Это показывает, что прозрачность вышла на первый план, тогда как раньше занимала маргинальные позиции. Не менее важно, что, работая в Брюсселе и наблюдая изнутри, как функционируют европейские институты, понимаешь, что основаны они на принципах демократии. Другое дело, что за пределами Брюсселя многим непонятна многоязычная и поликультурная природа Евросоюза. А когда люди не понимают, как все происходит на самом деле, образуется вакуум. И этот вакуум может быстро заполниться информационными вбросами и пропагандой. Подобное положение дел не просто карикатура на Евросоюз, оно может представлять опасность, в чем мы неоднократно убедились за последнее время.

Даррен Маккафри, Euronews: -Я имею в виду, что Вы сами говорили о недостаточной прозрачности и открытости Европейского совета. Для многих граждан ЕС недавнее назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии также стало примером непрозрачности европейских институтов.

Эмили О’Рейли: - Да, думаю, чувство легкого дискомфорта по этому поводу ощущалось. Но давайте оставим политическую сторону и посмотрим с другой стороны: я помню, как несколько лет назад ко мне приехала делегация из Великобритании. Члены парламентской комиссии пришли поговорить со мной потому, что я в тот момент проводила расследование механизмов обсуждения и принятия общеевропейских законов. Глава комиссии сказал мне тогда: "Мы отправляем наших министров в Брюссель, но потом понятия не имеем, что они там делают, что и с кем обсуждают и что решают". Я спросила их: "А почему бы вам не спросить их напрямую, ведь ответственность за принятие общих решений лежит на каждом отдельном государстве: Лондоне или Дублине, а не абстрактном "Брюсселе". Когда люди обвиняют во всем Брюссель, они забывают, что он складывается из 27 национальных столиц: Дублина, Лондона, Братиславы, Парижа, Праги и т.д. Несправедливо винить Брюссель в антидемократичности и упрекать в том, что он ничего не сообщает о своих решениях. Реальность состоит в том, что государства-члены должны проявлять больше инициативы в области коммуникации, должны сами информировать людей о происходящем в ЕС.

Даррен Маккафри, Euronews: - Еcли мы посмотрим на недавний процесс проверки ряда кандидатов в еврокомиссары, то увидим, что в связи с некоторыми кандидатурами были выявлены конфликты интересов. По-вашему, действующий механизм выдвижения работает? Как могло получиться, что некоторые кандидаты оказались в списке, несмотря на явный конфликт интересов?

Эмили О’Рейли: - Интересный вопрос. Я с огромным вниманием отслеживаю эту тему, и самый интересный случай, на мой взгляд, связан с бывшим главой Еврокомиссии. Я имею в виду господина Баррозу, который решил занять руководящие позиции в международном подразделении банка Goldman Sachs. У людей возникло много вопросов о том, насоколько уместно, чтобы кто-то, занимавший должность главы Еврокомиссии, оказался неисполнительным председателем совета директоров банка, вовлеченного в финансовый кризис по обе стороны Атлантики. Думаю, самое интересное происходит сейчас: вопросы прозрачности и институциональной этики выходят на первый план. Мы наблюдаем это на парламентских слушаниях, об данной тенденции свидетельствует и выдвинутое будущей главой Еврокомиссии госпожой фон дер Ляйен предложение о создании независимого органа, который бы контролировал этические аспекты функционирования ЕС. Интерес к вопросам прозрачности и контроля переместился из периферии в центр европейской жизни, надеюсь, благодаря моей работе, а также работе Европарламента и, конечно, средств массовой информации. Сообща нам удалось создать своего рода коалицию, и теперь институты Евросоюза вынуждены относиться к подобным вопросам намного серьезнее.

Даррен Маккафри, Euronews: - В свое время вы говорили о "необходимости преодолеть разрыв между европейскими гражданами и институтами ЕС". Что именно вы понимаете под этим?

Эмили О’Рейли: - Мне всегда казалось странным говорить о "рядовых гражданах". Кто они такие? Я имею в виду обычных людей, которые приходят к нам со свомии вопросами, но также депутатов Европарламента, предствителей деловых кругов, гражданского общества и так далее. Думаю, что в любом из наших государств-членов, последние события вокруг Brexitа, а также другие кризисы последнего времени, сыграли положительную роль, сделав единую Европу намного более реальной для людей. Все эти драмы, конфликты, столкновения инетерсов, в какой-то мере очеловечили Евросоюз, у людей повилось более глубокое понимание происходящего. Все это эмоционально резонирует с их жизнью гораздо больше.

"Не думаю, что большинство европейцев встают утром с мыслями о демократии и прозрачности европейских институтов. Большинство из них озабочены, скорее, ситуацией на работе и в повседневной жизни" Эмили О'Рейли уполномоченный по правам человека Евросоюза

На мой взгляд, до сих пор Европа была слишком далека от рядовых граждан. Не думаю, что большинство европейцев встают утром с мыслями о демократии и прозрачности европейских институтов. Большинство из них озабочены, скорее, ситуацией на работе и в повседневной жизни; тем, что происходит в их собственной деревне или городе, правительстве и так далее. Но учитывая огромную роль, которую играет Европа, Брюссель, законодательство ЕС в повседневной жизни людей, сегодня граждане Великобритании и других государств очень хорошо поняли, насколько важно знать, что на самом деле происходит. Это может представляться простым или сложным, как вам нравится. Я имею в виду, что люди, которые разрабатывают и принимают европейское законодательство, приехали из государств-членов. Это наши министры приезжают и обсуждают в Брюсселе сельское хозяйство, рыболовство или финансы. Депутаты и политики из наших стран избираются в Европарламент и становятся членами Европейского совета, чтобы потом принимать общеевропейские законы.

Даррен Маккафри, Euronews: - Но есть один момент, который заставляет граждан Евросоюза ощущать дистанцию, отделяющую их от Брюсселя, потому что происходящее нисколько не похоже на реальность. Сейчас предпринимаются огромные усилия для обеспечения гендерного равенства, то же самое трудно сказать о равенстве этническом. Давайте посмотрим на Европарламент с точки зрения его этнического состава, в Еврокомиссии тоже пока не было членов с другим - кроме белого - цветом кожи. Для миллионов европейцев Евросоюз не может выглядеть более отдаленным, потому что совсем на них не похож...

Эмили О’Рейли: - Вы вычленили очень важный момент. Буквально вчера я разговаривала с молодым евродепутатом, который хотел бы посвятить себя вопросам этнического разнообразия европейских институтов. Думаю, вы правы: мы частно ограничиваемся гендерным равенством, что недостаточно. Если вы посетите пленарное заседание Европарламента, то увидите, что состав его участников не отражает сегодняшнюю Европу. Ее достаточно увидеть, выйдя на улицу в любой стране ЕС, будь то на западе или на востоке. Это - реальная проблема.

Даррен Маккафри, Euronews: - И напоследок: я знаю, что вы выдвигаетесь на второй срок. Можете ли вы пообещать, что в течение второго мандата сохраните офис в Страсбурге, потому что были разговоры о вашем постоянном переезде в Брюссель?

Эмили О’Рейли: - Нет, ничего не изменилось. Офис находился и будет находиться в Страсбурге.

Даррен Маккафри, Euronews: - Как - в нескольких словах - вы можете резюмировать свою главную цель в течение следующих пяти лет?

Эмили О’Рейли: - Быть еще более эффективной.

Даррен Маккафри, Euronews: - Спасибо Вам большое за то, что присоединились к нам в эфире программы "Глобальный диалог"!