Пхеньян винит в провале переговоров Вашингтон

Пхеньян обвинил в провале проходивших в Швеции переговоров Вашингтон. Северокорейская делегация покинула Стокгольм до официального окончания двусторонней рабочей встречи

"Ответственность за отсутствие каких бы то ни было результатов полностью лежит на США, которые не желают менять свои взгляды и позицию. Ранее нам дали повод надеяться на успех: много говорили о гибком подходе, новых методах, нестандартных решениях, но в итоге явились на встречу ни с чем и сильно нас разочаровали. Весь наш энтузиазм иссяк", - заявил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль.

Ожидалось, что в Стокгольме стороны попробуют добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время исторического саммита между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне 2018 года. Документ предполагает выстраивание новых двусторонних отношений и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова. Тем не менее, всего за несколько дней до нынешней встречи Пхеньян провел очередные ракетные испытания в акватории Вонсанского залива.