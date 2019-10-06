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Украина

Киев: протест против "формулы Штайнмайера"

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Киев: протест против "формулы Штайнмайера"
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На площади Независимости в Киеве прошел массовый митинг, участники которого призывали власти Украины отказаться от реализации "формулы Штайнмайера". Она, по мнению демонстрантов, не соответствует национальным интересам страны. Протестная акция носила название "Движение сопротивления капитуляции".

Первого октября по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, стороны согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве. В общих чертах она предусматривает предоставление особого статуса неподконтрольным Киеву территориям и проведение там местных выборов по законам Украины и под надзором ОБСЕ.

Критики нынешнего главы государства Владимира Зеленского рассматривают план как уступку Кремлю. Сторонники "формулы Штайнмайера" говорят, что она необходима для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

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