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Тунис

Тунис: парламентские выборы в условиях кризиса

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 Надежда Дрямина 
Тунис: парламентские выборы в условиях кризиса
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Reuters
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Граждане Туниса выбирают парламент республики. За 217 мест в Ассамблее народных представителей борются 15 тысяч кандидатов.

Голосование проходит на фоне серьёзного экономического кризиса в стране. За восемь лет после падения режима Бен Али в ходе "арабской весны" сменявшие друг друга коалиционные правительства так и не смогли найти пути решения проблем.

Как результат - поражение представителей традиционных партий в первом туре президентских выборов, прошедших в сентябре.

На парламентских выборах политологи прочат победу кандидатам от антисистемных сил и исламистской партии "Ан-Нахда" А значит страну вероятнее всего ждёт раздробленный парламент и затяжные переговоры о формировании правительства.

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