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Таиланд

Слоны погибли, спасая сородича

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 Ирина Александрова 
Слоны погибли, спасая сородича
Авторское право
رويترز
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В Таиланде в национальном парке Кхауяй погибли шесть слонов. Трагический инцидент произошел у водопада, куда упал трехлетний слоненок . Пять взрослых особей предположительно пытались его спасти, но также рухнули в пропасть и утонули.

Сотрудников министерства заповедников и охраны природы Таиланда вызвали к водопаду, после того, как группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение на месте происшествия.

Спустя несколько часов тело разбившегося слоненка было замечено на дне водопада вместе со своими пятью сородичами. Еще два взрослых слона находились на горе поблизости, их отогнали от пропасти.

В парке Кхауяй живут около 300 диких слонов. Здесь также обитают медведи и гиббоны. Заповедник пользуется популярностью у туристов.

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