Португалия выбирает парламент

В Португалии в воскресенье проходят парламентские выборы. Граждане решают, кто займёт 230 депутатских кресел в Собрании республики. К урнам приглашены почти 12 миллионов избирателей.

Аналитики прочат победу правящей Социалистической партии 58-летнего бывшего мэра Лиссабона и нынешнего премьер-министра Антониу Кошты. Судя по результатам последних соцопросов, социалисты наберут от 36 до 38% голосов, а значит абсолютного большинства мест в парламенте не получат.

За их главных соперников - оппозиционных социал-демократов во главе с бывшим мэром Порту Руем Риу - по прогнозам, проголосуют не более 30% избирателей.

Неплохие шансы стать третьей политической силой в парламенте имеет радикальный Левый блок.

На выборах в 2015-ом партия Кошты стала второй, уступив право-центристам. Но ему удалось заключить альянс с коммунистами, "зелёными" и Левым блоком и возглавить правительство.

За четыре года разногласия между партнерами по коалиции усилились. Крайне левые критикуют премьера и его партию за резкий крен вправо. Не исключено, что по итогам выборов социалистам придётся искать новых союзников.