Португальские социалисты празднуют победу

Социалистическая партия Португалии празднует победу: по предварительным данным по итогам прошедших парламентских выборов она получает около 37% голосов. Это может позволить значительно увеличить фракцию социалистов в Ассамблее Республики, но даже при таком раскладе партия премьер-министра Антониу Кошты всё равно не сможет сформировать правительство без поиска партнёров по коалиции. Нынешний кабинет министров стал результатом соглашения с Левым блоком, Коммунистической партией и Партией Зелёных. Все они в той или иной степени укрепили свои позиции в парламенте — это объясняют прежде всего экономическим ростом в Португалии последних лет.

Социал-демократическая партия — крупнейшая оппозиционная сила в стране — по предварительным данным, занимает второе место и получает около 28% голосов. Хуже всего дела обстоят у партнёров социал-демократов — объединения «Социал-демократический центр — Народная партия», которое может потерять более десяти мандатов. Его лидер Асунсан Кришташ анонсировала свою скорую отставку. В штабе социалистов заявили об исторической победе над правоцентристами.

Открытым остаётся вопрос о том, какой будет будущая коалиция. Наиболее вероятным её участником ещё до дня голосования называли партию «Люди-животные-природа» Андре Сильвы. Она, по предварительным данным, улучшила свои позиции с прошлых выборов и может получить несколько мандатов. Если Кошта и Сильва не смогут договориться или если же этих голосов не хватит, вторым наиболее вероятным союзником социалистов на следующие годы называют Левый блок.

Особо обращают внимание на явку на этих выборах. Число избирателей, которые воздержались от голосования, может стать рекордным за последние годы и достичь 46%. Это соответствует прогнозам политологов, которые отмечали планомерное снижение интереса португальцев.

[Обновлено в 01:44 мск: уточнены предварительные данные по Социал-демократической партии и по партии «Люди-животные-природа».]