Косовары идут на избирательные участки

В Косове проходят досрочные парламентские выборы. Седьмые по счету с момента провозглашения независимости республики в 2008 году. С тех пор ни один созыв не отбыл свой четырехлетний мандат до конца. В августе парламент заявил об очередном самороспуске после того, как подозреваемый в военных преступлениях премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку.

Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу у четырех главных политических сил. Среди них - Демократическая партия Косова действующего президента Хашима Тачи. Ее на выборы ведет бывший спикер парламента и экс-глава разведслужбы Кадри Весели. Он обещает построить будущее без коррупции, с равными возможностями трудоустройства для всех и сильной экономикой.

Его конкурентка - профессор права, ранее занимавшая место в парламенте, Вьёса Османи из правоцентристской Демократической лиги Косова. Главное предвыборное обещание ДЛК - евроатлантическая интеграция.

Также среди фаворитов - националистическая партия ""Самоопределение" и "Альянс за будущее Косова" покинувшего своей пост премьера.

Белград призвал проживающих в крае сербов прийти на избирательные участки.

Всего на 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 партий и один независимый кандидат. По мнению экспертов, ни одной из политических сил не удастся получить абсолютного большинства. А значит, впереди - долгие коалиционные переговоры.