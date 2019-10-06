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Китай

Гонконг: новые протесты

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 Мария Горковская 
Гонконг: новые протесты
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REUTERS/Athit Perawongmetha
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Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Гонконга в масках - несмотря на запрет властей. В субботу антиправительственные манифестации переросли в столкновения с полицией. В воскресенье правоохранители готовятся к новым митингам и, скорее всего, новым погромам.

Многие магазины, банки и рестораны закрыты. Не работают 48 станций метро.

В руках у демонстрантов зонты не только потому, что дождь. Это еще и символ протестного движения. Люди стали выходить на улицы несколько месяцев назад, чтобы выразить свое несогласие с законопроектом об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай. Правительство отказалось от своих планов, но это не остановило манифестантов. Они требуют расследования слишком жестких, по их мнению, действий полиции и заявляют: речь идет об отстаивании демократической модели и широкой автономии Гонконга в целом.

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