Экоактивисты штурмуют бундестаг

Тысячи экоактивистов со всей Германии, из соседних Польши и скандинавских стран устремились в Берлин, чтобы принять участие в акции "Последняя оккупация перед концом света".

На площади перед бундестагом они растянули транспаранты с требованиями к немецким властям, установили флаги, раскинули лагерь из сотен палаток.

Ранее правительство Германии предложило пакет мер по защите климата и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Но организаторы акции - представители движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") - признаются, что ожидали гораздо большего.

"У нас просто не осталось времени. Правительство решило отказаться от угольной энергетики только к 2038 году, сделать Германию углеродно-нейтральной к 2050-му. К тому времени будет слишком поздно. Все последние 30 лет учёные твердят: действовать нужно прямо сейчас и очень быстро. В пакете правительственных мер это не учтено. Время уходит" , - говорит активист Extinction Rebellion Норман Шуман.

Молодой человек рассказал Euronews о том, что работал учителем математики, но взял годичный отпуск и теперь живёт на сбережения. Наш собеседник решил полностью включиться в борьбу за климат. И даже мысль о том, что его может арестовать полиция, Нормана не пугает.

"На предстоящей неделе мы планируем блокировать как можно больше районов, дорог в Берлине. Мы хотим показать тем самым, что нам нужны перемены. В то же время мы будем проводить акции протеста, блокировать движение в других столицах Европы и по всему миру. Мы хотим, чтобы власти осознали, что пришло время действовать", - заключает активист.

В то время как активисты движения "Пятница ради будущего" ограничиваются одним днём акций протеста в неделю, организация Extinction Rebellion инциировала двухнедельную кампанию гражданского неповиновения, которая стартует в понедельник в десятках стран.

Из немецкой столицы передаёт наш корреспондент Ганс фон дер Брели: "Манифестации в Берлине могут иметь серьёзные последствия. Например, горожане рискуют столкнуться с тем, что движение транспорта будет полностью перекрыто. Euronews следит за развитием событий".