Сбой в системе: глава МВД о проблемах в работе полиции

Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал наличие проблем в работе парижской префектуры полиции. В ближайшее время за закрытыми дверями Кастанер, как сообщается, должен отчитаться перед членами парламентской комиссии по разведке в связи с нападением в префектуре, чей сотрудник убил четверых коллег. В эфире телеканала TF1 Кастанер сказал, что "все нужно будет проанализировать и понять, произошел ли сбой в системе".

Кристоф Кастанер, глава МВД Франции: "Некоторые из коллег злоумышленника, а именно два человека, в июле 2015 года указывали на его странное поведение и рассуждения, имевшие место после теракта в редакции Charlie Hebdo. Глава службы по предотвращению и борьбе с радикализацией спросил, хотят ли свидетели подать официальный отчет. По моей информации они решили этого не делать".

При этом Кастанер подчеркнул, что в личном деле правонарушителя не было элементов, указывающих на радикализацию. Кастанер обещал исправить ошибки в работе парижской префектуры полиции, и наказать за нарушения, если таковые были. При этом глава ведомства сказал, что в отставку он не собирается.

Трое мужчин и одна женщина стали жертвами нападавшего. Сам он был застрелен. Прокурор Жан-Франсуа Рикар заявил, что главный фигурант этого дела придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов.