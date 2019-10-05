Формула Штайнмайера - путь к миру или к войне? | #КУБ

Шаг к капитуляции Украины, к миру или к новому витку войны? Формула Штайнмайера должна принести долгожданное спокойствие на юго-восток Украины, но вместо этого пока она спровоцировала только новые акции протеста. Противники плана говорят, что Зеленский предал страну.

"Я никогда не сдам Украину", – заверил в ответ Зеленский. Он подчеркнул, что формула Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма, ни отказа от Донбасса, но зато она поможет приблизить встречу в "нормандском формате". Формула не вступит в силу, пока, по словам Зеленского, Украина не получит контроль над всей границей с Россией и пока из Донбасса не уйдут все военные. "Не будет выборов под дулом пулеметов", - пообещал Зеленский.

Что вообще означает формула? Если кратко, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны пройти выборы по украинским законам, и, если ОБСЕ признает эти выборы состоявшимися, в республиках вступит в силу закон об особом статусе Донбасса.

Критики Зеленского обвиняют украинского президента в том, что он пошел на уступку Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорит, что уступку, наоборот, сделала Москва. Почему? По словам министра, "изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов". Но по формуле Штайнмайера всё будет наоборот.

Своего коллегу поддержал и президент России Владимир Путин: "Запрос общества очевидный, и прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы...И если у него хватит политического мужества и силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений".

"Этот план полностью разрушает Минские договоренности", - убежден бывший президент Украины Петр Порошенко. Он опасается, что будущее Донбасса будут определять граждане России: "Когда кто-то думает о скором проведении выборов на оккупированной территории под дулом российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там сейчас уже выданы десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов".

Главы самопровозглашенных республик, что ЛНР и ДНР теперь получат особое право на самостоятельное определение своей судьбы. "Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией", - написали в совместном обращении Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Вообще для кого выгоднее эта формула – для России или для Украины? Как считает политолог Глеб Павловский, в первую очередь в выигрыше пока оказывается Москва, потому что для российских властей выгодны нечеткие формулировки. Политолог предупреждает, что из-за этой недосказанности план может привести к новой войне.

"Вопрос просто, что будет, когда выборы пройдут, а при этом выяснится, что сторонники Киева реально в силу общественной атмосферы, в силу атмосферы насилия, которая там есть реально сегодня, не смогут в них участвовать, просто откажутся в них участвовать или побоятся репутационных рисков? Тогда те, кто сегодня контролирует Донбасс, окажутся в преимуществе, независимо от выборов".

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