Гонконг: демонстранты в масках вопреки запрету

В Гонконге с новой силой возобновились акции протеста. В субботу тысячи людей вышли на улицы города в масках. Ранее администрация запретила демонстрантам скрывать свои лица.

Решение властей вызвало негодование протестующих, которое накануне ночью вылилось в беспорядки, стычки с полицией и акты вандализма. Десятки станций метро, близлежащие магазины были разгромлены.

Обслуживающий подземку оператор объявил о том, что движение поездов по линии метро приостановлено на неопределённый срок.

"Конечно, мы испытываем неудобства, ведь речь идёт об общественном транспорте. Руководство транспортных компаний должно быть беспристрастным, не так ли? Ведь это влияет на повседневную жизнь людей", - утверждает этот прохожий.

"Я не поддерживаю меры властей по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Но если это приведет к тому, что горожане начнут проявлять сознательность, то это лишь поможет нам в нашей общей борьбе, - говорит эта девушка.

В субботу глава городской администрации Кэрри Лам выступила с осуждением действий радикальных демонстрантов.

Пятничные погромы "наполовину парализовали Гонконг", "горожане живут в страхе", заявила она, добавив, что "правительство полно решимости положить конец насилию".

Запрет на ношение масок был введен в соответствии с актом от 1922 года. Он наделяет администрацию Гонконга правом вводить любые меры при возникновении чрезвычайных ситуаций. Нововведение вступает в силу в субботу. За нарушение запрета грозит штраф в размере нескольких тысяч долларов или тюремное заключение сроком до одного года.