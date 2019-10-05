Португальские кандидаты провели последние митинги

Накануне парламентских выборов в Португалии страсти накаляются. В разных городах страны прошли последние митинги главных кандидатов. Они пытаются заручиться поддержкой тех, кто еще не до конца определился со своим выбором. Основная борьба за голоса развернется между Социалистической и Социал-демократической партиями.

Антониу Кошта принял участие в демонстрации в центре Лиссабона. В руках действующего премьер-министра и его сторонников красные розы - символ социалистов. Согласно опросам общественного мнения, они могут рассчитывать на наибольшее количество голосов. Среди их обещаний - ежегодное повышение зарплат в госсекторе, рост инвестиций в науку, улучшение транспортной инфраструктуры, а еще полный запрет пластиковой посуды до конца следующего года. Это по нраву 37% избирателей.

Почти 29% все же намерены поддержать Социал-демократическую партию. Ее лидер Руй Риу также присоединился к оранжевому шествию своих сторонников на улицах португальской столицы. Они выступают за снижение ставки НДС на газ и электроэнергию, повышение минимальной зарплаты и доступное медицинское обслуживание.

По данным экспертом, ни одна из политических сил не наберет абсолютного большинства. А значит, победителям придется искать союзников для создания коалиции.