Нападение в Париже: убийца был исламистом

Микаэль Арпон, сотрудник IT-департамента префектуры полиции Парижа, убивший в минувший четверг четырех своих коллег, был приверженцем радикального ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов. Об этом на пресс-конференции в Париже сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом.

Жан-Франсуа Рикар, прокурор: "Множество свидетельских показаний подтверждают версию о том, что нападавший придерживался радикального видения ислама. Он одобрял насильственные действия, совершенные во имя этой религии, высказывал желание отказаться от определенных контактов с женщинами, говорил коллегам что понимает тех, кто совершил в помещениях газеты Charlie hebdo в 2015 году".

В день нападения, по словам прокурора, преступник отправил целый ряд сообщений религиозной направленности. Жертвами Арпона стали трое мужчин и одна женщина. Еще одна сотрудница полиции c тяжелыми ранениями была доставлена госпиталь. Нападавший был застрелен одним из стражей порядка во дворе префектуры.

В пятницу с учетом данным, собранных следствием, дело о нападении в префектуре Парижа было переквалифицировано со статьи об убийстве на терроризм. К расследованию подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура.