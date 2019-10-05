США - КНДР: за столом переговоров

В Швеции на острове Лидингё проходят рабочие переговоры между представителями США и Северной Кореи. На встречу прибыли посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Ранее СМИ, со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.