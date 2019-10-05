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Нидерланды

Cмерть от листериоза

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 Мария Горковская 
Cмерть от листериоза
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Нидерланды и Бельгия опасаются вспышки листериоза. Компания Offerman отозвала из продажи в этих странах 300 тысяч килограммов мясной продукции.

Ранее три человека умерли, а у одной женщины случился выкидыш после того, как они поели колбасы, произведенной на заводе фирмы в Алсмере. Позже специалисты обнаружили в ней опасные бактерии, вызывающие листериоз. Эта инфекция поражает центральную нервную систему и может повлечь смерть у людей с ослабленным иммунитетом.

Всего стало известно о 20 случаях заболевания.

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