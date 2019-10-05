"Революция голода": десятки погибших

Как минимум 73 погибших, более 3000 раненых. При разгоне стихийных антиправительственных акций протеста в Ираке силы безопасности открыли по манифестантам огонь. Подобных вспышек насилия в стране не было с тех пор, как два года назад Багдад объявил о победе над боевиками "Исламского государства".

Протесты начались на юге Ирака, где большинство населения составляют шииты. Их духовный лидер аятолла Али ас-Систани возложил ответственность за кровопролитие на не слышащие народ власти.

Другой влиятельный проповедник, возглавляющий оппозиционный блок в парламенте, Муктада ас-Садр, приказал членам своей фракции прекратить работу, пока правительство не представит новую программу, которая бы отвечала интересам всех иракцев. Его сторонники называют протесты "революцией голода".

Коррупция, безработица, бедность. Премьер-министр Адель Абдул Махди заявил, что "решить все проблемы, как по волшебству, не удастся", но пообещал попытается принять закон о выплате пособий малообеспеченным семьям.