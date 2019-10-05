Виноградники Бургундии под строгой охраной

Чем меньше урожай, тем выше риск кражи, - об этом французские виноделы знают не понаслышке.

Мы - в Вон-Романе где производят знаменитые бургундские вина. Здесь раскинулись лучшие виноградники Кот д-Ор, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их с недавнего времени днём и ночью патрулируют жандармы в поисках воришек.

"Безопасность - это важно, а особенно ночью - хорошо иметь наблюдение, поскольку собирать виноград очень просто. И мы знаем, что кражи происходят регулярно. Правда, срывают не всё, а по две-три грозди с каждой второй-третьей лозы. Поэтому обнаружить пропажу очень трудно", - поясняет Винсент Гро, совладелец поместья Gros Frère et Sœur.

Несколько воришек с садовыми ножницами и парой вёдер вполне могут опустошить целый виноградник. Потому стражам порядка здесь рады.

"Виноделы всегда рады нас видеть. Едва заметив, они машут нам. Мы останавливаемся, беседуем с ними. Одежда, наверное, тоже играет роль. Мы надеваем не синюю форму жадарма, а одежду цвета хаки. И нас по-другому воспринимают", - говорит Мануэль Фернандес, сотрудник отдела жандармерии по надзору.

Зачастую на воровство идут виноградари-конкуренты, чьи угодья пострадали от засухи, заморозков или града, говорят полицейские.

Патрулирование виноградников - одна из мер, которые власти региона разработали после рекордно низкого урожая и участившихся краж в 2016 году.