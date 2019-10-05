Эквадорцы против отмены субсидий на бензин

Баррикады на улицах Кито. В Эквадоре продолжаются массовые акции протеста против отмены субсидий на бензин и последующего резкого роста цен на топливо. В пятницу митинги переросли в столкновения с полицией. Недовольные жгли шины, разбивали витрины и фонари, забрасывали правоохранителей камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ. Задержаны 370 манифестантов.

Президент Ленин Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения и заявил, что "не намерен вступать в диалог с преступниками". Он обвинил демонстрантов в попытке дестабилизировать правительство. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда займ в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить госрасходы.

Рейтинг Морено упал вдвое по сравнению с 2017 годом, когда он победил на президентских выборах с поддержкой более 60% избирателей.

Протесты парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Автобусы и такси заблокировали дороги, в том числе к аэропорту Кито.