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Республика Эквадор

Эквадорцы против отмены субсидий на бензин

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 Мария Горковская 
Эквадорцы против отмены субсидий на бензин
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Баррикады на улицах Кито. В Эквадоре продолжаются массовые акции протеста против отмены субсидий на бензин и последующего резкого роста цен на топливо. В пятницу митинги переросли в столкновения с полицией. Недовольные жгли шины, разбивали витрины и фонари, забрасывали правоохранителей камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ. Задержаны 370 манифестантов.

Президент Ленин Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения и заявил, что "не намерен вступать в диалог с преступниками". Он обвинил демонстрантов в попытке дестабилизировать правительство. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда займ в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить госрасходы.

Рейтинг Морено упал вдвое по сравнению с 2017 годом, когда он победил на президентских выборах с поддержкой более 60% избирателей.

Протесты парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Автобусы и такси заблокировали дороги, в том числе к аэропорту Кито.

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