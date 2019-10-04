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На лыжах по крыше

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 Кнарик Хачатрян 
На лыжах по крыше
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Чтобы покататься на горных лыжах, датчанам уже совсем не обязательно ехать в Норвегию или Швецию. В Копенгагене, столице почти полностью равнинной страны, открылся лыжный склон, построенный прямо на крыше гигантского мусоросжигательного завода Amager Bakke.

Вместо снега - зелёное искусственное покрытие, которое обеспечивает прекрасное скольжение. Комплекс назвали "Копенхилл", и он уже стал одной из достопримечательностей города.

Наверх ведёт конвейерная лента, а оттуда вниз по зелёному склону. И сам завод, и лыжный спуск на его крыше спроектировал звёздный датский архитектор Бьярке Ингельс. Вдохновителем своего проекта он называет Альпы.

"Amager Bakke достигает в высоту 100 метров, - рассказывает архитектор. - Лыжные трассы протянулись на полкилометра. Это настоящая искусственная гора, на которой можно заниматься лыжным спортом".

Amager Bakke примечателен и сам по себе. Сжигаемый здесь мусор вырабатывает тепло и электроэнергию. Это архитектурное творение, построенное на месте старого мазутного завода, не только объединяет зелёные зоны и промышленное предприятие, оно ещё и более экологично: выбросы серы сокращены на 99,5%, а выбросы оксида моно-азота уменьшены в десять раз.

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