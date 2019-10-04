Авиакатастрофа во Львове: пять человек погибли

Пять человек погибли при аварийной посадке самолета Ан-12, выполнявшего чартерный рейс Виго (Испания) — Львов (Украина). Транспортный самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил жесткую посадку в селе Сокольники Львовской области, не долетев 1,5 км до аэропорта назначения.

Lviv Mayor's Office/Handout via REUTERS

На борту было 7 членов экипажа и 1 человек, сопровождавший груз. Первоначально сообщалось о троих погибших. Трое выживших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Lviv Mayor's Office/Handout via REUTERS

Самолет Ан-12 выполнял рейс в Стамбул и должен был совершить дозаправку в аэропорту Львова. Как уточнил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". По данным телеканала, речь идет о борте военного назначения. Авиакомпания "Украина Аэроальянс" выполняет грузовые перевозки, в том числе в интересах НАТО. Характер перевозимого АН-12 груза не уточняется.