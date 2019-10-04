"Формула Штайнмайера": в чём суть, и что дальше?

В ночь на 12 февраля 2015 года лидеры "нормандской четверки" подписали соглашение, целью которого было мирное урегулирование конфликта в Донбассе. В переговорах участвовали лидеры Украины, России, Германии и Франции — Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Итоговое название подписанного документа — "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" или "Минск-2". Он предусматривал:

прекращение огня в зонах боевых действий;

отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности;

контроль выполнения предыдущих пунктов со стороны ОБСЕ;

начало переговоров о проведении в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей";

принятие закона о прекращении преследования лиц, участвовавших в боевых действиях;

освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех";

обеспечение безопасной доставки и распределения гуманитарной помощи;

разработка плана по полному восстановлению социально-экономических связей;

восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после проведения местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования к концу 2015 года при условии проведения конституционной реформы;

реформа должна основываться на децентрализации (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп;

вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы;

активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

Но практически сразу после подписания соглашения из-за разного интерпретирования формулировок сторонами, процесс их выполнения зашел в тупик.

В чём суть "формулы Штайнмайера"?

Осенью 2016 года нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в то время был министром иностранных дел, предложил формулу по урегулированию конфликта в Донбассе и решению одного из наиболее спорных пунктов Минских соглашений — новый вариант проведения выборов, который предполагает предоставление Донбассу "особого статуса".

Согласно "формуле Штайнмайера":

закон об особом статусе вступает в силу сразу после завершения внеочередных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областях на временной основе. Голосование будет проводиться в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим выборный процесс;

после того, как выборы будут признаны соответствующими демократическим принципам и Конституции Украины, согласно отчету Бюро по демократическим институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), закон приобретает юридическую силу и вводится на постоянной основе;

до проведения выборов участникам боевых действий должна быть предоставлена амнистия.

Но 18 сентября 2019 года на встрече трехсторонней контактной группы (ОБСЕ – Россия – Украина) в Минске представители Украины отказались подписывать документ. По разным источникам, свое решение Киев объяснил отсутствием пункта о подписании такого документа согласно "Минску-2", намерением проводить выборы в Донбассе только после получения контроля над участком границы с Россией, в противном случае, по их мнению, процесс голосования будут контролировать сами сепаратисты и Москва, а также опасением украинской стороны в связи с невозможностью их соответствия конституции страны. Также на Украине боятся пройти точку невозврата, когда "особый статус" Донбасса будет признан, и изменить что-то впоследствии будет невозможно. Официальная позиция Украины по отказу от подписания "формулы" — сугубо технические проблемы.

Несмотря на несогласие оппозиционных сил на Украине, президент страны Владимир Зеленский согласился подписать "формулу Штайнмайера". Среди возможных причин такого решения новоизбранного лидера называют:

желание Зеленского выполнить одно из своих главных обещаний во время предвыборной кампании – урегулирование конфликта в Донбассе;

выполнение его главного условия для возвращения к мирным переговорам – обмен пленными, который состоялся в начале сентября;

давление западных стран, в частности Франции в лице президента Эммануэля Макрона, в целях посредничества в урегулировании конфликта на востоке Украины и нормализации отношений с Россией.

Но подобная инициатива Зеленского была негативно встречена на Украине. В разных городах страны прошли акции протеста. Несогласны с его решением и оппозиционные парламентские партии. По их мнению, Зеленский пошел на уступки, не заручившись гарантиями со стороны России.

Обращаясь к нации, Владимир Зеленский заверил, что "формула Штайнмайера" не подразумевает "сдачу национальных интересов", а главными задачами для него остаются прекращение войны и возвращение территорий. По его мнению, альтернативы "формуле Штайнмайера" для достижения этих целей нет.

Что дальше?

Встреча в нормандском формате. Официальной даты пока нет, но по словам источников, пройти она может до конца октября.

Закон об "особом статуте Донбасса". Зеленский заявил, что его разработка завершится к концу года.

Переговоры Украины и России о выборах в Донбассе. Это самый спорный пункт "формулы", поскольку Киев не хочет допустить контроля процесса голосования вооруженными сепаратистами при открытой границе с Россией.

Стоит отметить, что состоялось только согласование документа, который впоследствии будет передан на рассмотрение "нормандской четверке". Лидеры которой должны будут обсудить все нюансы и составить дорожную карту выполнения "формулы Штайнмайера".