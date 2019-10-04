Португалия: предвыборный расклад

Несколько недель напряженной кампании перед парламентскими выборами в Португалии подходят к концу. Кандидаты проводят последние митинги, пытаясь склонить на свою сторону тех избирателей, кто еще не определились. Действующий премьер-министр социалист Антониу Кошта лидирует в предвыборной гонке, но, как показывают опросы, ему все же придется искать партнеров для коалиции.

Тяжелой получилась кампания Социал-демократической партии. Первые опросы общественного мнения указывали на катастрофический для нее исход, но митинги, дебаты и правительственные разногласия позволили лидеру партии Рую Риу приблизиться к социалистам.

"Левый Блок" - португальская радикальная партия - подошла к этой гонке в качестве правительственного партнера, желающего отойти от Социалистической партии, но лидер Катарина Мартинш не исключает возможности повторного вступления в коалицию.

Некоторые эксперты полагают, что эта кампания может стать последней для лидера Португальской коммунистической партии Жерониму де Соузы, которому уже ищут преемника. Коммунисты опасаются, что государственная поддержка в течение последних четырех лет окажет на них пагубное влияние.

В спину социал-демократам дышит партия "Люди-Животные-Природа". Опросы показывают, что она может увеличить количество своих депутатов в парламенте, а ее лидер Андре Силва, заявляет, что готов войти в будущее правительство. Однако любителей природы обвиняют в отсутствии политической программы.