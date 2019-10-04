Париж: доказательств радикализации нет

Десятки сотрудников парижской префектуры собрались в пятницу утром во дворе учреждения, чтобы почтить минутой молчания память четырех коллег, погибших накануне. В церемонии приняли участие министр внутренних дел и префект полиции Парижа. Для всех желающих выразить соболезнования руководство префектуры предоставило специальную книгу на входе по улице Луи Лепика.

В пятницу утром также стало известно, что сотрудник отдела информатики, зарезавший в четверг четырех человек, накануне нападения вел себя "непривычно" и был "сильно возбужден". Об этом сообщила следователям столичного уголовного розыска его супруга, задержанная накануне.

На утро пятницы никаких доказательств его радикализации не обнаружено, сообщили близкие к следствию источники. Обыск в его квартире в местечке Гонесс департамент Валь д'Уаз пока нечего не дал. Анализ компьютера и других электронных носителей продолжается.

Накануне французские СМИ сообщили, что 45-летний мужчина, зарезавший в четверг четырех человек, полтора года назад принял ислам. В четверг между 12.30 и 13.00 по местному времени этот сотрудник Управления разведки префектуры полиции ворвался с ножом в здание и напал на коллег, убив трех мужчин и одну женщину и тяжело ранив еще одну. Он был застрелен полицейским после того, как отказался сложить оружие.

Известно также, что у нападавшего была инвалидность. В префектуре Парижа он работал с 2003 года.