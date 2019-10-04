"Обезьяний парламент" Бэнкси ушел с молотка

"Брексит" поднимает цену на искусство. Высмеивающая британский парламент картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные 11 млн евро. Шимпанзе и орангутанги в креслах депутатов. Они зевают, кричат, заглядывают в горлышко полупустой бутылки.
За полотно внушительных размеров - 4 на 2,5 м на лондонском аукционе Sotheby's развернулась нешуточная борьба. Первоначальная оценочная стоимость лота составляла 1,6 млн евро. Претенденты повышали ставки в течение 13 минут.
Имя счастливого обладателя картины не разглашается.