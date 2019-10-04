Косово готовится к парламентским выборам

Косовары вновь пойдут к избирательным урнам. Всего два года назад бороться с коррупцией и более чем 30-процентной безработицей в стране население поручило коалиции во главе с экс-начальником штаба армии освобождения самопровозглашенной республики. После вызова в Гаагский суд подозреваемый в военных преступлениях Рамуш Харадинай ушел в отставку, проблемы остались.

"Мы вместе построим наше будущее. Будущее Косова без коррупции и непотизма, с равными возможностями трудоустройства для всех, сильной экономикой, великолепной молодежью", - заявил Кадри Весели, кандидат от Демократической партии Косова.

Количество мест в парламенте распределяется по этническому признаку. Албанцам принадлежат 100 из 120 мест, остальные закреплены за национальными меньшинствами.

Согласно опросам общественного мнения, больше всего голосов на нынешних выборах получат националистическая партия "Самоопределение" и правоцентристская Демократическая лига Косова (ДЛК).

"Мы призываем вас голосовать за ДЛК, за наших невероятных кандидатов. Ведь на протяжении тридцати лет мы работаем над евроатлантической интеграцией Косова", - обращается к избирателям Вёсе Османи Садриу, кандидатка от ДЛК.

Но пока до членства в Европейском союзе провозгласившей независимость в одностороннем порядке в 2008 году республике еще далеко. Отношения между Косовом и Сербией остаются напряженными.

Но Белград все же призывает проживающих в крае сербов прийти на избирательные участки.

"Главное для нас - массовая явка. Ваш голос - это голос за жизнь в собственных домах, за сербские зарплаты в школах и больницах. Все это попросту исчезнет, если призыв "Сербского списка" не будет услышан", - отметил президент Сербии Александр Вучич.

При этом, в Белграде заявляют о дискриминации в отношении меньшинства. В ЦИК сообщили, что на предстоящих выборах можно будет голосовать только по косовским паспортам. При этом, многие сербы отказываются оформлять местные документы.

По мнению экспертов, ни одной из политических сил не удастся получить абсолютного большинства. А значит, впереди - долгие коалиционные переговоры.