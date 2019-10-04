Режим ЧП в Эквадоре из-за "бензиновых протестов"

Чрезвычайное положение введено в Эквадоре из-за протестов, которые повсеместно переросли в столкновения с полицией. В четверг в столице Кито манифестанты блокировали улицы, возводя баррикады, жгли шины и забрасывали стражей порядка камнями. Те в ответ применили водомёты и слезоточивый газ. Во многих городах страны водители такси и грузовиков перекрывали улицы.

Объявив о введении режима ЧП, президент Эквадора Ленин Морено сказал:

"Мы исчерпали механизм диалога. Мы ведем его на протяжении длительного времени. К сожалению, мы не увидели достаточно серьёзного к ним подхода, что заставляет нас предполагать, что цель протестов - дестабилизация правительства".

Возмущение протестующих вызвал подписанный президентом во вторник указ об отмене субсидий на бензин и дизельное топливо, которые сразу же подорожали. Профсоюзы выступили против таких мер и призвали людей выходить на улицы.

Власти говорят, что отмена дорогостоящий субсидий (около 1,3 млрд долларов ежегодно) была необходима для того, чтобы реанимировать экономику и прекратить контрабанду. Морено, принявший бразды правления от Рафаэля Корреа в 2017 году, заявил, что страна не может позволить себе такие расходы, которые вот уже 40 лет ложатся тяжким бременем на бюджет, тормозя развитие экономики.