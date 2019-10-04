Португалия: кто там шагает правой

Правый политический спектр в Португалии представляют Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу и Народная партия Асунсан Кришташ. Нынешние лидеры в свое время сменили на руководящих постах СДП и НП - Педру Коэлью и Паулу Порташа соответственно.

На досрочных выборах 2011 года социал-демократы успешно выступали в альянсе с Народной партией. В кабинете Коэлью Порташ получил портфель министра иностранных дел и занимался прежде всего "экономической дипломатией", связанной с преодолением финансового кризиса.

В 2015-ом правоцентристы выиграли выборы, но потеряли большинство в парламенте, необходимого для формирования устойчивого кабинета. На этом фоне социалисты объявили, о союзе с “Левым блоком”. Правительство возглавил возглавил лидер Социалистической партии Антониу Кошта.

После такого поражения СДП и НП сменили лидеров и свернули сотрудничество. В 2016 году Асунсан Кришташ стала первой женщиной в Португалии, лидером консервативной партии, поставив цель создать своей программой альтернативу левым силам. Пока не слишком удачно. Не недавних европейских выборах результаты НП оставляли желать лучшего.

Нелегко приходится и председателю Социал-демократической партии Рую Риу, которому пришлось столкнуться с внутрипартийной борьбой, унаследованной со времен Педру Коэлью. Риу предпринимает усилия для консолидации партийных течений и кадров. Риу - противник курса жесткой экономии и сторонник большей социальной ориентированности в экономической политике. Он высказывался также в пользу сотрудничества с Соцпартией.