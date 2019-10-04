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Франция

Нападение в Париже: рассматривается версия теракта

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 Ирина Шелудкова 
Нападение в Париже: рассматривается версия теракта
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REUTERS/Philippe Wojazer
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Выяснением обстоятельство нападения в префектуре Парижа займется антитеррористическая прокуратура. Расследование ведется по статьям "убийство и покушение на убийство представителей государственной власти", "террористическая деятельность" и "создание террористического сообщества".

В четверг в здании столичной префектуры полиции 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись большим керамическим ножом, напал на своих коллег. Он был застрелен после того, как отказался сложить оружие. Погибли женщина и трое мужчин, еще одна сотрудница префектуры с серьезными ранениями был доставлена в военный госпиталь. Французские СМИ сообщают, что преступник в прошлом году принял ислам и общался со сторонниками салафизма.