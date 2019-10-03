"Мое уголовное дело - убийство свободы слова"

Совет по правам человека при президенте РФ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. В заявлении, которое было направлено на имя прокурора Псковского области, СПЧ указывает, что доказательства виновности Прокопьевой в результате лингвистической экспертизы обнаружены не были.

"По мнению СПЧ, журналистка рассуждает об "общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан", которое отражается на настроениях молодых людей", - говорится на сайте издания РБК, в распоряжении которого оказалось письмо СПЧ.

В Совете по правам человека заявили, что у журналистов должно быть право свободно рассуждать на тему "психологических аспектов терроризма".

Год назад в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" вышла авторская программа Прокопьевой. Выпуск назывался "Репрессии для государства". Темой программы стал теракт в здании управления ФСБ Архангельской области: 17-летний подросток подорвал себя на входе в ведомство, ранения получили три человека.

За несколько минут до взрыва молодой человек написал в Telegram, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В своей программе Прокопьева предположила, что на этот поступок подростка могли подтолкнуть "репрессивные действия политического режима".

Через несколько месяцев против Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Позже журналистку внесли в список террористов и экстремистов. Ее банковские счета были заблокированы. В сентябре ей предъявили обвинения.

Прокопьевой грозит от миллиона рублей штрафа до семи лет заключения. Журналистка настаивает на том, что не оправдывала терроризма, а только анализировала причины теракта.

Несколько дней назад в ряде СМИ было опубликовано ее открытое письмо: "Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции", - написала Прокопьева, подчеркнув, что "ее уголовное дело – это убийство свободы слова".

Ранее на защиту журналистки встала международная правозащитная организация "Репортеры без границ". "Светлана Прокопьева всего лишь выполняла свою работу. Ужасно видеть, с каким остервенением ею занимаются следователи", — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Йоханн Бир.

Прокопьеву поддержали некоторые оппозиционные общественные деятели и журналисты:

Но были и те, кто согласился с доводами следствия: