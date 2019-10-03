Кому нужна "формула Штайнмайера"?

Подписание «формулы Штайнмайера» стало новым камнем преткновения в украинской политике. Против соглашения об особом порядке самоуправления неподконтрольных Киеву районов Донбасса выступил ряд крупных оппозиционных объединений, в столице проходят акции протеста, а партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко требует созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы, цитата, «просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы».

Критики действующего главы государства Владимира Зеленского рассматривают его решение как уступку Кремлю. Сторонники «формулы Штайнмайера» говорят, что она необходима для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Главный редактор портала Московского центра КарнегиАлександр Баунов объяснил Euronews, почему, по его мнению, это соглашение позволит сдвинуть мирный процесс с мёртвой точки:

«Первое, что мы получили после этого подписания, — это подтверждение того, что мы движемся по пути, намеченному в Минске, а не ищем какой-то новый путь… Понятно, чего боится и та, и другая сторона. Украина боится, что при открытой границе невозможно будет провести выборы, которые она готова будет признать. Россия боится, что как только Украина получит контроль над границей, она вообще не будет никаких выборов проводить и никакого статуса особого никому не будет давать. Поэтому должна быть какая-то формула, которую, собственно, Штайнмайер и искал, где эти выборы как-то можно провести по украинским законам, не передавая границы, но под таким внешним контролем, чтобы Украина это признала — там нужно свести несколько моментов воедино».

Согласно подписанной во вторник «формуле Штайнмайера» Киев должен временно признать особый статус районов, подконтрольных сепаратистам, для проведения там выборов под надзором ОБСЕ. Дальнейшее правовое положение региона будет зависеть от того, признает ли ОБСЕ результаты этих выборов.