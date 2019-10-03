Португалия: жильё не по карману

"Я лишь хочу умереть в доме, в котором родилась, где умерли мои родители, мой муж и моя крёстная мать", - со слезами на глазах произносит Мария Августа Феррао. Эта пожилая женщина не думала и не гадала, что в 86 лет её будут выселять из собственного дома. Она стала одной из многочисленных жертв джентрификации - реконструкции пришедших в упадок кварталов Порту.

В прошлом году новый владелец здания, где та провела большую часть своей жизни, заявил, что ей придётся уйти. При этом он предложил пенсионерке дом поменьше, но который стоил в восемь раз дороже. Тогда на выплаты уходила бы почти вся пенсия Марии Августы. Та от предложения отказалась.

Мария Августа Феррао, пенсионерка: "Хозяйка сказала, что если я не уйду по-хорошему, то она заставит меня уйти по-плохому".

Филипа Суареш, корреспондент Euronews:

"Она угрожает вам?"

Мария Августа Феррао:

"Сейчас нет! Но раньше случалось не единожды. На ночном столике теперь у меня лежит записка с номером полицейского участка. Если она придет, я позвоню в полицию, потому что она не имеет права угрожать мне".

Euronews:_

"Вы не хотите покидать этот дом?"

_

Мария Августа Феррао:_

"Нет, не хочу! Я бы предпочла, чтобы Бог забрал меня. Или выброситься из окна. Какое-то время у меня была такая мысль, но Господь стёр её из моей памяти".

_

Домовладелец начал ремонт в здании, без оглядки на оставшихся в нём жильцов. Чтобы попасть в собственную квартиру, нашей собеседнице приходится пробираться по загромождённым из-за строительных работ проходам и коридорам.

По-соседству живёт ещё одна женщина, которая из-за перенесённого инсульта стала инвалидом. рассказывает её сестра:

"У владельцев дома нет никаких забот. Напротив, они делают все, чтобы вынудить её покинуть дом. Они разрушили ванную комнату, спилили половину перил. Моя сестра не смогла выйти из квартиры, чтобы получить пенсию".

Филипа Суареш, корреспондент Euronews:

"В то время как многие португальцы борются за то, чтобы остаться в своих домах, иностранцы без особых проблем могут приобрести здесь элитную недвижимость. Чтобы получить "золотую визу", им нужно заплатить за покупку не менее 500 000 евро. Есть те, кто переезжает в Порту из-за налоговых льгот, предоставляемых государством".

Относительно низкий - 20%-й - налог на доходы, качество жизни в стране - именно эти факторы повлияли на решение Гжегожа Павлика осесть в Португалии. Его профессия - инженер-программист - значится в списке самых востребованных на сегодня.

Гжегож Павлик, инженер-программист:

"Я - подрядчик, работаю на компанию в Великобритании. Мы мобильны и можем трудиться, находясь в любой точке мира. Лишь пару раз в год мы собираемся все вместе в Лондоне на неделю или две", - поясняет специалист.

За съёмную квартиру в центре города Гжегож ежемесячно платит 700 евро. Для сравнения, минимальная заработная плата в Португалии составляет 600 евро.

Гжегож Павлик:

"Я понимаю, что для португальского рынка жилья это большая сумма. Я знаю, что многие люди не могут себе этого позволить. Это одна из самых больших проблем Порту".

Из-за туристического бума и бума инвестиционного, которые переживает Португалия, она попала в число стран еврозоны с рекордно высокими ценами на недвижимость. По официальным данным, в период с 2010 по 2019 гг. стоимость жилья выросла на 16,6%, что значительно выше среднего показателя по ЕС на 3,3%. И сегодня не только покупка, но даже аренда жилья многим португальцам не по карману.