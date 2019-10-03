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Четверо полицейских убиты при нападении в префектуре Парижа

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 Наира Давлашян  и АФП, ТАСС
Четверо полицейских убиты при нападении в префектуре Парижа
Авторское право
REUTERS/Philippe Wojazer
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Неизвестный убил четырех полицейских керамическим ножом при нападении в здании центральной префектуры Парижа, сообщает АФП со ссылкой на источники. По данным СМИ, нападавший был убит выстрелом из автомата.

Согласно поступающим сообщениям, он мог быть административным сотрудником префектуры, имевшим доступ в служебное помещение. "Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", - рассказал представитель полицейских профсоюзов журналистам.

По сведениям телеканала Бэ-эф-эм, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож.

На место происшествия находится прокурор Парижа и министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер, отменивший из-за произошедшего визит в Турцию.

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